Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία, καθώς αεροσκάφος τύπου Αn-26, με 28 επιβάτες, χάθηκε από τα ραντάρ στην περιοχή της Καμτσάτκα, στο ανατολικότερο σημείο της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, το αεροπλάνο έχασε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου λίγο πριν προσγειωθεί.

#URGENT | Russian An-26 plane with 27 people aboard goes missing in Kamchatka https://t.co/fju4EUtQqV#SputnikUrgent

— Sputnik (@SputnikInt) July 6, 2021