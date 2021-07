Στη δημοσιότητα βγήκαν οι μισθοί των πιο ακριβοπληρωμένων υπαλλήλων του BBC, με τις μεγαλύτερες ετήσιες απολαβές να ανήκουν στον πρώην διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστή και νυν παρουσιαστή, Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος λαμβάνει το αστρονομικό ποσό των 1.364.999 λιρών.

Η Ζόι Μπολ, γνωστή τηλεοπτική και ραδιοφωνική προσωπικότητα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 1.134.999 λίρες μισθό τον χρόνο.

Όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, τόσο ο μισθός του Λίνεκερ όσο και της Μπολ μειώθηκαν, τον τελευταίο χρόνο, κατά 390.000, στην πρώτη περίπτωση, και κατά 230.000 λίρες στη δεύτερη περίπτωση.

Ωστόσο, οι παρουσιαστές Σκοτ Μιλς και Γκρεγκ Τζέιμς είδαν τους μισθούς τους να αυξάνονται την τελευταία χρονιά.

Τη μεγαλύτερη μείωση του μισθού γνώρισε η Φιόνα Μπρους, καθώς οι ετήσιες περικοπές έφτασαν τις 45.000 λίρες. Μειωμένους μισθούς, για αυτή τη χρονιά, είδαν επίσης και οι Στίβεν Ράιτ και Χιου Έντουαρντς.

Σημειώνεται πως στην πρώτη δεκάδα των πιο ακριβοπληρωμένων εμφανίζονται έξι άντρες και τέσσερις γυναίκες.

