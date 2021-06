Μπορεί μέχρι τώρα το «Γουέμπλεϊ» φιλοξενούσε 22.500 οπαδούς στα παιχνίδια των ομίλων των Euro και από τις 29/6 δύναται να γεμίσει κατά 50%, δηλαδή να διπλασιαστεί το ποσοστό των φιλάθλων, όμως στα ημιτελικά και στον τελικό τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα της η Athletic το ποσοστό παρουσίας οπαδών ανά χωρητικότητα του γηπέδου, εν προκειμένω του «Γουέμπλεϊ», θα αυξηθεί από το 50% στο 75%. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει ήδη οι συζητήσεις για τους φιλάθλους από το εξωτερικό, για τους οποίους οι περιορισμοί που αφορούν τον κορωνοϊό δεν θα είναι σε ισχύ.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η UEFA έχει εκφράσει την επιθυμία της να μοιραστούν από 1000 εισιτήρια για τους φίλους της κάθε εθνικής ομάδας, που θα έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

