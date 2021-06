Μπορεί μέχρι τώρα το «Γουέμπλεϊ» φιλοξενούσε 22.500 οπαδούς στα παιχνίδια των ομίλων των Euro και από τις 29/6 δύναται να γεμίσει κατά 50%, δηλαδή να διπλασιαστεί το ποσοστό των φιλάθλων, όμως στα ημιτελικά και στον τελικό τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», τόσο στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης όσο και στον τελικό θα επιτραπεί παρουσία μέχρι και 65.000 οπαδών, δηλαδή τα 3/4 της συνολικής χωρητικότητας.

Κατά πάσα πιθανότητα, οι φίλαθλοι που θα θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά αυτά τα παιχνίδια, θα πρέπει να είναι είτε εμβολιασμένοι είτε να έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε τεστ κορωνοϊού.

Αναφέρεται πως η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με την UEFA ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να θέλει να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς κατά της πανδημίας οι 2.500 VIPs.

