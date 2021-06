«’Εσπασε» μετά από 6 ώρες κατάθεσης ο 32χρονος πιλότος και ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Ο πιλότος που παρίστανε τον συντετριμμένο σύζυγο αποδείχτηκε ο θύτης της φοιτήτριας και μητέρας του 11 μηνών μωρού τους, προβαίνοντας επί σχεδόν 40 ημέρες σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας, για το οποίο έπεσε η αυλαία το βράδυ της Πέμπτης.

Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν τους αστυνομικούς και, μετά από αρκετές ώρες, ο 32χρονος ομολόγησε την πράξη του βάζοντας θλιβερό τέλος σε μια ακόμη τραγωδία με θύμα νεαρή γυναίκα. Ήδη, οι διαδικασίες σύλληψής του έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ο καθ’ ομολογία δράστης πρόκειται την Παρασκευή να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Συγκλονισμένο το πανελλήνιο, παρακολουθεί τη μεγάλη ανατροπή με τον σύζυγο που όλοι αρχικά λυπήθηκαν και του έστελναν μηνύματα συμπαράστασης να μετατρέπεται σε τέρας και δολοφόνο, δημιουργώντας και το σχετικό hashtag στο Twitter #Justice_for_Caroline (μετάφραση: Δικαιοσύνη για την Καρολάιν).

«Καρολάιν, λυπάμαι πολύ που έμαθα το όνομά σου. Λυπάμαι πολύ που εμείς σε γνωρίσαμε και εσύ όχι. Λυπάμαι πολύ που δεν σε προστατέψαμε. Συγγνώμη», «Ένα μωρό ορφανό, μια νέα κοπέλα νεκρή. Ας αφήσουμε την συζήτηση για ενδοοικογενειακή βία ως θέμα ταμπού Μέχρι να συμβεί στην αδερφή σου, τη φίλη σου, τη γνωστή σου» είναι κάποια από τα μηνύματα.

You met her when she was 15.

At 17, she had a miscarriage.

At 19, she became the mother of your child.

At 20, you most likely became her murderer, you a 32 years old man.

I am shocked. And i am scared of our society. The sickness of the world #Justice_for_Caroline#Γλυκα_Νερα https://t.co/vS3AwOc7hh

