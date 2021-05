Συναγερμός έχει σημάνει στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, καθώς σημειώθηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς με πολλά θύματα.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς – ανάμεσά τους και ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε – και πολλούς τραυματίες.

Ο ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ κοντά στο κέντρο της πόλης, σε χώρο συντήρησης σιδηροδρομικού υλικού.

Στο σημείο της επίθεσης, το οποίος έχει αποκλειστεί, έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα για να βοηθήσουν τους τραυματίες, η κατάσταση των οποίων προς το παρόν είναι άγνωστη.

Breaking: Reports indicate that there are 6-7 fatalities after a shooting at VTA light rail yard in San Jose, California. The shooter reportedly committed suicide. (Via @lenKPIX) pic.twitter.com/aFWIoWdQti

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 26, 2021