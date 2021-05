Η απειλή της Covid-19 έκανε την εμφάνισή της κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) στο Λονδίνο, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας και ολόκληρη η ομάδα του ανακοίνωσαν ότι τίθενται με δική τους πρωτοβουλία σε απομόνωση επειδή δύο μέλη της αντιπροσωπείας διαγνώσθηκαν θετικά στον κοροναϊό.

Επίσημες πηγές είπαν ωστόσο στο Γερμανικό Πρακτορείο πως η ινδική αντιπροσωπεία δεν δημιουργεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους αντιπροσώπους στη σύνοδο της G7 στο Λονδίνο καθώς δεν είχε ακόμη συναντηθεί με άλλους αξιωματούχους.

Η Βρετανία φιλοξενεί την τριήμερη συνάντηση –την πρώτη της G7 που διεξάγεται δια ζώσης εδώ και δύο χρόνια– η οποία έχει χαρακτηρισθεί ευκαιρία για την επανέναρξη των δια ζώσης διπλωματικών επαφών και μια ευκαιρία για τη Δύση να επιδείξει ένα ενωμένο μέτωπο εναντίον απειλών από την Κίνα και τη Ρωσία.

Η Ινδία, στην οποία καταγράφεται αυτή τη στιγμή η χειρότερη έξαρση κρουσμάτων Covid-19 στον κόσμο, συμμετέχει στην G7 ως προσκεκλημένη και επρόκειτο να πάρει μέρος σε συναντήσεις χθες, Τρίτη, το βράδυ και όλη τη σημερινή ημέρα.

«Ενημερώθηκα χθες το βράδυ για έκθεση σε ενδεχόμενα θετικά κρούσματα της Covid», έγραψε στο Twitter ο ινδός υπουργός Εξωτερικών Αουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ.

«Ως μέτρο πρόληψης και σκεπτόμενος τους άλλους, αποφάσισα να διεξαγάγω διαδικτυακά τα ραντεβού μου. Αυτό θα συμβεί και με τις σημερινές συνεδριάσεις».

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.

