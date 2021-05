Αύριο, Τρίτη του Πάσχα 4 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00 -15:00

5. Δ. Γαλατσίου, Κεντρική Πύλη Άλσους Βεϊκου, 09:00 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:00

8. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 09:00 -19:00

9. Drive through στο δήμο Πυλαίας , Ελαιόρεμα ,10:00 – 15:00

10. Δ. Θερμαικού , κεντρική πλατεία Επανομής, 10:00-15:00

11. Δ. Αμπελοκήπων , parking Φιλίππου , 10:00-15:00

12. Drive through στο δήμο Δέλτα, πίσω από το ΚΥ Διαβατών , 9:00-14:00

13. Πλατεία Μεσολογγίου

14. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

15. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

16. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

17. Πλατεία Μεγαλόπολης

18. Λεβίδι, Αρκαδία

19. Δημαρχείο Άρτας

20. Παραποτάμιο Πάρκο Άρτας

21. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

22. Θεατράκι Μαρίνας, Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πάτρα

23. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο

24. Κ.Υ. Θήβας

25. Ακραίφνιο Βοιωτίας

26. Κρυα Λιβαδειάς

27. Δημαρχείο Γρεβενών

28. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

29. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κοινότητας Νικηφόρου, Δράμα, 09:00

30. Κοινότητα Χωριστής, Δράμα, 09:00

31. Πύθιο, Δήμος Διδυμοτείχου, 12:00

32. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:00

33. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

34. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

35. Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

36. Ιστιαία, Εύβοια, 08:00

37. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

38. Κεντρική Πλατεία Πύργου

39. Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, Ηλεία

40. Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας

41. Δημαρχείο Βέροιας, 10:00-15:00

42. Πνευματικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 10:00-15:00

43. Πάρκο Νάουσας, Ημαθία, 10:00-15:00

44. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

45. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

46. Πλατεία Δημαρχείου. Ηγουμενίτσα

47. Γιαλισκάρι, Ικαρία

48. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

49. Αρχοντικό Πυρσινέλλας, Ιωάννινα

50. Νικήσιανη Παγγαίου, Καβάλα

51. Πέραμο Καβάλας

52. Παλαιοχώρι Καβάλας

53. Ηρακλείτσα Καβάλας

54. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

55. Αγία Μαρίνα, Λέρος, 09:00-12:00

56. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

57. Λ. Κύκνων, Καστοριά

58. Άργος Ορεστικό, Καστοριά

59. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

60. Πλατεία Σαρόκο, Κέρκυρα

61. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

62. Κ.Υ. Κοζάνης

63. Βραχάτι Κορινθίας, Εκκλησία Αγίας Παρασκευής, 09:30-13:00

64. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

65. Πλατεία Κω

66. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 10:00-14:00

67. Πλατεία Αγίου Νικολάου, Λασίθι

68. ΚΑΠΗ Λευκάδας

69. Drive through στη Μύρινα, Λήμνος

70. Drive through στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00

71. Παραλία Βόλου, (έμπροσθεν Πανεπιστημίου), 09:00-14:00

72. Άνω Βόλος, 7η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

73. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00

74. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, 08:30-14:00

75. Περιφερειακό Ιατρείο Κοπανακίου, Μεσσηνία, 09:30-13:00

76. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

77. Δημαρχείο Γιαννιτσών

78. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα

79. Παλαιόφυτο, Πέλλα

80. Drive through στο Λιτόχωρο, Πιερία

81. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία

82. Δημοτική Αγορά Πρέβεζας

83. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

84. Μανδράκι Ρόδου, στο Άκταιον, 09:00-14:30

85. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:30-14:00

86. Κ.Υ. Σερρών

87. Δημαρχείο Τρικάλων, 10:00

88. Πλατεία Τρικάλων, 10:00

89. Drive through στην Οδό Φιλίας, Λαμία

90. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

91. Ηπείρου 26, Φλώρινα

92. Περιοχί Ποτάμι, Φλώρινα

93. Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, Φωκίδα, 10:00

94. Κεντρική Πλατεία Νέων Μουδανιών, Χαλκιδική