Ξεκίνησε όπως φαίνεται η εκκένωση της δημοτικής δομής προσφύγων του Καρά Τεπέ, την οποία είχε προαναγγείλει η κυβέρνησης.

Οι πρώτοι 54 από τους 600 περίπου φιλοξενουμένους στη δημοτική δομή αιτούντων άσυλο του Καρά Τεπέ, μεταφέρθηκαν νωρίς σήμερα Σάββατο 24 Απριλίου το πρωί στον γειτονικό καταυλισμό του ΚΥΤ τον επονομαζόμενο επίσημα και σαν «Μαυροβούνι».

Όπως έγινε γνωστό τοποθετήθηκαν σε διαμερισματοποιημένες κλιματιζόμενες μεγάλες σκηνές (τύπου ραπχολς), σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr.

Ανάλογα θα διαμένουν και άλλοι 350 αιτούντες άσυλο που θα μεταφερθούν κατά ομάδες των 50 – 100 ατόμων τις επόμενες μέρες. Άλλα 200 άτομα θα μεταφερθούν κατά ομάδες στην ενδοχώρα σε δομές και διαμερίσματα.

«Είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε την υπόσχεση που έδωσε ο Υπουργός κ. Μηταράκης και μέχρι τα τέλη Απριλίου, να παραδώσουμε τα κλειδιά του Καρά Τεπέ στον Δήμο της Μυτιλήνης για να αξιοποιήσει την περιοχή, όπως επιθυμεί» είχε δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Πάτροκλος Γεωργιάδης.

This morning at 5am, when it was still dark & while it was raining, 50 vulnerable refugees were moved by the Greek police from Kara Tepe 1 to a new tent in the hellish Moria 2.0. 1/3 pic.twitter.com/Ykb5BoJ380

«Αυτό είναι σκληρό και παράλογο! Αντί να μετακινεί τους ανθρώπους στην ασφάλεια, η ΕΕ και η Ελλάδα κάνουν ακριβώς το αντίθετο!» αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

In the coming days more people will be moved to undignified conditions in the new camp as the Greek authorities are closing down one of the few safe places on #Lesbos. This is just cruel & irrational! Instead of moving people to safety, the EU & Greece just do the opposite! 3/3 pic.twitter.com/L2AZm0brxi

— MSF Sea (@MSF_Sea) April 24, 2021