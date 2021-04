Σε γόρδιο δεσμό έχει εξελιχθεί για τις αρχές των ΗΠΑ η εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσε την τραγική κατάληξη δύο επιβατών ενός Tesla Model S, το οποίο κινείτο χωρίς την παρουσία ανθρώπου πίσω από το τιμόνι.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν το όχημα συνέχισε να κινείται ευθεία αντί να ακολουθήσει στροφή του δρόμου. Επιβάτες ήταν δύο άνδρες ηλικίας 59 και 69 ετών, ένας εκ των οποίων καθόταν στη θέση του συνοδηγού, με τον έτερο να βρίσκεται στα πίσω καθίσματα.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν μόνο αφότου η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά.

Αν και παραμένει ασαφές αν είχε ενεργοποιηθεί η λειτουργία «αυτόματου πιλότου», το οποίο προσφέρει αυτόνομη οδήγηση σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, η αστυνομία της κομητείας Χάρις του Τέξας πιστεύει ότι κανείς από τους δύο επιβαίνοντες δεν είχε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Στο μεταξύ πάντως η αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας Εθνικών Αυτοκινητοδρόμων διεξάγει έρευνα για 27 τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα Tesla.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Έλον Μασκ, που έσπευσε να υπεραμυνθεί το Autopilot δηλώνοντας πως οι πιθανότητες ατυχήματος ενός Tesla με ενεργοποιημένο το σύστημα είναι 10 φορές λιγότερες από ό,τι σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο.

Ο ισχυρός άνδρας της Tesla, μάλιστα συνόδευσε την ανάρτησή τoυ στο twitter με τη δημοσίευση της αναφοράς ασφαλείας για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021