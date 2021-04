Ένοχος για φόνο δευτέρου βαθμού κρίθηκε από το δικαστήριο ο πρώην αστυνομικός, Ντέρεκ Σόβιν, για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Στο άκουσμα της απόφασης οι εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν μαζευτεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο στην Μινεάπολη, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, με συγκεντρωμένους να κορνάρουν και να αγκαλιάζονται φανερά ανακουφισμένοι.

Η δίκη διεξήχθη σε τεταμένη ατμόσφαιρα, καθώς στην πόλη οργανώνονται και πάλι καθημερινές διαδηλώσεις, μετά τον πρόσφατο θάνατο ενός νεαρού Αφροαμερικανού ο οποίος πυροβολήθηκε από μια λευκή αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου.

Στον δράστη της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, η οποία προκάλεσε παναμερικανικό ξεσηκωμό και σοβαρότατα επεισόδια σχεδόν στο σύνολο των Αμερικανικών Πολιτειών, αναμένεται να επιβληθεί ποινή κάθειρξης άνω των 40 ετών.

Οι ένορκοι της δίκης του Ντέρεκ Σόβιν, του 45χρονου πρώην αστυνομικού που δικαζόταν για ανθρωποκτονία, ακούσια ανθρωποκτονία και βιαιοπραγία, κρίθηκε ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες, όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο.

Καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είχαν απομονωθεί, ενώ ο Ντέρεκ Σόβιν είχε δηλώσει αθώος και για τις τρεις κατηγορίες. Λίγο νωρίτερα ο κατηγορούμενος έφτασε στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Το Σώμα των ενόρκων, το οποίο αποτελείτο από πέντε άνδρες και επτά γυναίκες, συσκέφθηκαν για τέσσερις ώρες την Δευτέρα και συνέχισαν την διαδικασία το πρωί της Τρίτης (σ.σ. τοπική ώρα), περνώντας συνολικά πάνω από δέκα ώρες για να αποφασίσουν.

Αυτό, σύμφωνα με ειδικούς, είχε τη δική τους σημασία. Ο λόγος είναι πως σε μια τόσο σημαντική δίκη, με τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη στραμμένα σε αυτή, οι δέκα ώρες θεωρούνται ένα εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα για μια τέτοια απόφαση.

Ο Τζορτζ Φλόιντ «ζητούσε βοήθεια μέχρι την τελευταία πνοή του» προτού να πεθάνει κάτω από το γόνατο του Ντέρεκ Σόβιν, περιέγραψε χθες ο εισαγγελέας στην τελική αγόρευσή του, στη δίκη του πρώην αστυνομικού ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 46χρονο Αφροαμερικανό στις 25 Μαΐου 2020 στη Μινεάπολη, των ΗΠΑ.

«Ο Τζορτζ Φλόιντ παρακαλούσε μέχρι που δεν μπορούσε πια να μιλήσει. Χρειαζόταν μόνο λίγη ευσπλαχνία και κανείς δεν την επέδειξε εκείνη την ημέρα», είπε ο εισαγγελέας Στιβ Σλάιτσερ, απευθυνόμενος στους ενόρκους.

BREAKING: NBC News Special Report: Jury reaches verdict in trial of Derek Chauvin, who is charged with murder and manslaughter in the death of George Floyd. https://t.co/olDOHgU9BV https://t.co/YebxCTSDcx

— NBC News (@NBCNews) April 20, 2021