Η Μινεάπολις και άλλες αμερικανικές πόλεις αυξάνουν από χθες Δευτέρα τα μέτρα ασφαλείας καθώς προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν διαδηλώσεις μετά την ανακοίνωση της απόφασης των ενόρκων στη δίκη του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Επικαλούμενος «την απειλή ταραχών», ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουολτς κήρυξε προληπτικά τη Μινεάπολις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε τη συνδρομή άλλων πολιτειών.

Τόνισε ότι οι αστυνομικοί στην πόλη έχουν εξουθενωθεί καθώς στη Μινεάπολις ξέσπασαν διαμαρτυρίες μετά τον πυροβολισμό ενός Αφροαμερικανού από την αστυνομία στο προάστιο Μπρούκλιν Σέντερ, ενώ προετοιμάζονται για νέες διαδηλώσεις ενόψει της απόφασης στη δίκη του Σόβιν.

“If George don’t get it, shut it down.” pic.twitter.com/HwlHjMvAio

— Tony Webster (@webster) April 20, 2021