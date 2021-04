Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μίλησε τηλεφωνικά με την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος, την ώρα που οι ένορκοι συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών για να αποφασίσουν επί της ενοχής ή όχι του λευκού αστυνομικού, που κατηγορείται για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμαερικανού, πέρσι τον Μάιο στη Μινεάπολη.

«Ο πρόεδρος (Τζο) Μπάιντεν μίλησε χθες (Δευτέρα) με την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ, για να μάθει νέα της και να διαβεβαιώσει ότι προσεύχεται για αυτήν», έγραψε στο Twitter η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

President Biden spoke with the family of George Floyd yesterday to check in with them and also share that the family was in his prayers.

