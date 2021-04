Σάλο έχει προκαλέσει ρατσιστικό επεισόδιο σε σχολείο των ΗΠΑ που καταγράφτηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα social media.

To περιστατικό έλαβε χώρα στο Moline High School των ΗΠΑ, με θύμα έναν νεαρό παίκτη ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, μια ομάδα μαθητών τον παρενόχλησαν για να συμμορφωθεί με την απειλή: «Ή θα κάτσεις ή θα σπάσω και τα δύο πόδια σου».

Ο Αφροαμερικανός παίκτης από την ομάδα ποδοσφαίρου δέχεται πιέσεις από κάποιον άλλο να καθίσει στη θέση του στα αποδυτήρια σε ένα ντουλάπι γεμάτο από φλούδες μπανάνας που κρέμονται πάνω του.

Στη συνέχεια ο νεαρός παίκτης αρνείται να υπακούσει, αλλά τη στιγμή που αμφιβάλλει αν θα το κάνει ή όχι, ένας από τους ανθρώπους πίσω από το κινητό τον απειλεί.

On this weeks episode of Moline High School — “teammates” hang banana peels up in a locker and tell their black teammate to, “sit in the chair or ill break both your knees”

Prejudiced. Humiliating. Embarrassing. Heartbreaking.

I’m sick to my stomach. pic.twitter.com/OUbT3jfTRW

