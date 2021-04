Με την άφιξη της βασίλισσας Ελισάβετ ξεκίνησε η πομπή που μεταφέρει το φέρετρο του πρίγκιπα Φιλίππου στην τελευταία του κατοικία.

Η βασίλισσα, εμφανώς συντετριμμένη, αναχώρησε από την Είσοδο του Μονάρχη με το αυτοκίνητο που είναι γνωστό ως State Bentley και έφτασε στο πίσω μέρος της πομπής.

Καθώς η πομπή και το αυτοκίνητο κατευθύνονται προς το παρεκκλήσι, τιμητικό άγημα πυροβολεί ανά λεπτό και θα ηχεί καμπάνα.

Η Bentley της βασίλισσας σταμάτησε στο παρεκκλήσι, όπου την υποδέχτηκε ο πρωθιερέας του Ουίνδσορ Ντέιβιντ Κόνερ, και την συνόδευσε στο κάθισμά της.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της βασίλισσας μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου στις 9 Απριλίου.

#VIDEO: Queen Elizabeth II joins the funeral procession of her husband, the Duke of Edinburgh. #PrincePhilipFuneral pic.twitter.com/Op7610l0NX

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) April 17, 2021