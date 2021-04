Αντίστροφα για την αποψινή ρεβάνς μετράνε η Ντόρμουντ και η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι Βεστφαλοί φιλοξενούν τους «πολίτες» στη Γερμανία για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών του Champions League, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να έχει το προβάδισμα λόγω της νίκης (2-1) στο πρώτο παιχνίδι.

Οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ θέλησαν να υποδεχτούν με τον δικό τους τρόπο τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι, κάνοντας τους… τρεις επισκέψεις στο ξενοδοχείο το βράδυ.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά Μέσα, οι Βεστφαλοί πήγαν τρεις φορές στο ξενοδοχείο στο οποίο ήταν η αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι, ρίχνοντας πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Borussia Dortmund fans let off fireworks outside the Manchester City hotel at 2.45am, 4.30am and at 5.30am this morning.

🧨🧨🧨 pic.twitter.com/CwgnpyBEH7

— Footy Accumulators (@FootyAccums) April 14, 2021