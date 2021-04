Δεν μας τα λέει καλά το σύμπαν με την πανδημία. Αγορές, κράτη, πολίτες, οικονομίες, επιχειρήσεις παρακολουθούν εμβολιασμούς VS lockdowns και ούτε σειρά στο Netflix να ήταν όπου μετά την πρώτη σεζόν το σενάριο…. κουράζει. Στον νέο κύκλο που προβάλλεται στις οθόνες περιμένουμε, μεταξύ άλλων, πως και πως να ανοίξουν τα ταξίδια. Και εκεί που παίρνουμε θάρρος, πιστεύοντας ότι έρχεται η ελευθερία μας, ακούμε διάφορες απαισιόδοξες εκτιμήσεις που βάζουν ερωτηματικά στην είδηση περί έναρξης του τουρισμού νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, το δηλαδή τον Μάιο.

Η σύσταση του FDA για την διακοπή των εμβολιασμών της Johnson & Johnson -προκειμένου να διερευνηθούν περιστατικά σπάνιων θρομβώσεων- «παγώνει» τις αγορές και προκαλεί προβληματισμό για το αν θα σωθεί η φετινή σεζόν. Οι οικονομίες της Ευρώπης έχουν ποντάρει την επαναλειτουργία των δραστηριοτήτων τους στην εμβολιαστική διαδικασία και η Ελλάδα από τον Μάιο θέλει να υποδεχθεί τουρίστες. Να γεμίσουν τα νησιά και τα ταμεία με έσοδα.

«Will you go to Mykonos this summer?» απορούν οι αναλυτές της Bank of America. Σε απλή μετάφραση: θα πάμε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι;

Σύμφωνα με την Bank Of America- η οποία δείχνει όπως φαίνεται ενδιαφέρον για το άνοιγμα της Μυκόνου και γενικότερα του τουρισμού- συστήνει να εμβολιαστεί ταχύτερα μία κρίσιμη μάζα του πληθυσμού (σήμερα η Ευρωζώνη έχει εμβολιάσει το 22% του πληθυσμού της, έναντι 56% των ΗΠΑ και 59% της Βρετανίας) ώστε να σωθεί ένα μέρος της θερινής τουριστικής περιόδου.

Επομένως: Τα εμβόλια θα καθορίσουν την πορεία των οικονομιών της ευρωζώνης και προς το παρόν κολυμπάμε σε αχαρτογράφητα νερά.

Η τουριστική βιομηχανία είναι ένας δείκτης για την πορεία της ανάκαμψης των οικονομιών φέτος. Και για αυτό χτυπάει το καμπανάκι στις κυβερνήσεις. Πόσο μάλλον για την χώρα μας. Ειδικά με τις ανησυχίες που έχουν προκύψει για πιθανές καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα δείχνουν λοιπόν πως η άσπρη ημέρα θα αρχίσει να φαίνεται μετά το δεύτερο μισό του έτους.

Η Αθήνα περιμένει να καταγράψει έσοδα από τον τουρισμό περί στα 7-8 δισ. ευρώ φέτος, στο των εσόδων του 40-50% του 2019. Το 2020 το σύνολο των επισκεπτών από το εξωτερικό ήταν στα 7,37 εκατομμύρια άτομα, από τα 31,3 εκατομμύρια του 2019. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις υποχώρησαν κοντά στο 70%, στα περίπου 4,2 δισ. από 18,17 δισεκατομμύρια το 2019, δηλαδή το 2020 η τουριστική δραστηριότητα υποχώρησε στο 23% του 2019.

Για την BofA το διαβατήριο εμβολιασμού θα μπορούσε να προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας για τις τουριστικές χώρες, λειτουργώντας θετικά τόσο για την βιομηχανία όσο και για το ευρώ. Η τουριστική βιομηχανία στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υποστούν μόνιμη ζημιά εάν η πανδημία διαρκέσει για μεγάλο διάστημα.