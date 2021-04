Τραγωδία δίχως τέλος για έναν άντρα που δολοφονήθηκε από τη σύζυγό του.

Οι αρχές στο Λας Βέγκας ανέφεραν ότι μια γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της ενώ ήταν σε μια ζωντανή κλήση συνομιλίας (live chat call) και προσπάθησε στη συνέχεια να παρουσιάσει τη δολοφονία ως ατύχημα.

Η Emily Ikuta, 37 ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία του 36χρονου Jourell Ng στις 22 Μαρτίου.

Τον θάνατο του 36χρονου ανέφερε ένας φίλος του πατέρα του, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν σε μια ζωντανή συνομιλία μαζί του όταν σκοτώθηκε, ανέφερε το Las Vegas Review-Journal.

«Ενημέρωσαν τους ντετέκτιβ ότι άκουσαν τον σκύλο του Ng να γαβγίζει στο παρασκήνιο της κλήσης, πριν ακούσουν έναν θόρυβο που πίστευαν ότι ήταν πυροβολισμός» αναφέρει η αστυνομική έκθεση.

