Το πάθος χαρακτηρίζει την Γεωργία Νταγάκη. Πάθος στο τραγούδισμα, πάθος στο παίξιμο της λύρας, πάθος στις ζωντανές της εμφανίσεις αλλά κυρίως πάθος να ακολουθήσει τον μουσικό δρόμο που εκφράζει την πολυδιάστατη προσωπικότητα της.

Αυτή την προσωπικότητα που ενώ εμπεριέχει όλη την Κρητική παράδοση και το ελληνικό τραγούδι σε κάθε του έκφραση, περιλαμβάνει και τα πιο σύγχρονα παγκόσμια ακούσματα, την rock, την ηλεκτρονική και την world music.

Αυτά που χαρακτηρίζουν και το νέο της album με τίτλο «Pathos», τόσο ταιριαστό με την ουσία και την ταυτότητα της.

Ένα album που είναι η φυσική συνέχεια του προηγούμενου album «Φόβος / Phobie» και περιλαμβάνει τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα αλλά και νέα, που παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά.

Μαζί τους και τραγούδια γνωστά, που διασκευάζει με πρωτότυπη προσέγγιση δίνοντας τους την προσωπική της σφραγίδα αλλά και την ιταλική απόδοση ενός από τα πιο γνωστά της τραγούδια, του «Σκέτος εγώ» («Εl aqua io»).

Όλα αυτά δημιουργούν ένα πραγματικά πολυδιάστατο, παθιασμένο album, που φανερώνει τις δυνατότητες και τις πτυχές της. Το «κόκκινο album» της Νταγάκη, που εκδηλώνει αυτό το πάθος και μέσα από το άλικο εξώφυλλο του.

Με τραγούδια όπως το ξεσηκωτικό «Σώμα σώμα» , αρμένικο τραγούδι σε απόδοση στίχων της Sunny Μπαλτζή, που θα κυκλοφορήσει σύντομα ως επόμενο single, την απρόσμενη διασκευή της σε ένα τραγούδι της πρωτοπόρου Anne Clark («Το δικό μας σκοτάδι), τα ήδη γνωστά «Σύννεφο θα γίνω», «Ο χορός μου» και το «Καράβι της φυγής» του Νίκου Ζούδιαρη αλλά και ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια που έχει πει ποτέ, το «Ένα αγόρι», σε δική της μουσική.

Οι προσεγγίσεις της σε κλασικά τραγούδια εντυπωσιάζουν με την πρωτοτυπία και το πάθος τους: το «Άγγελος εξάγγελος» του Σαββόπουλου, η «Τίγρη» του Ψαραντώνη και ο «Πραματευτής» που το έκανε γνωστό ο Νίκος Ξυλούρης, ακούγονται ξεχωριστά και «δικά» της.

Η κρητική λύρα, ως προέκταση της φωνής και της υπόστασης της κυριαρχεί στα τραγούδια του album, χωρίς να περιορίζει το αποτέλεσμα σε ένα τοπικό κρητικό ιδίωμα. Αντίθετα τα τραγούδια έχουν ένα οικουμενικό και σύγχρονο ήχο που δίνουν στο «Pathos» μια ακόμα ευκαιρία να ακουστεί και εκτός Ελλάδας, όπως έγινε και στις προηγούμενες δουλειές της Γεωργίας Νταγάκη, που τις απέφεραν σημαντικές συνεργασίες με διεθνείς καλλιτέχνες και διακρίσεις στο εξωτερικό.

Λύρα από… κούνια

Η Γεωργία Νταγάκη είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και η μόνη γυναίκα μουσικός που έχει ταυτιστεί με την Κρητική λύρα, διαδίδοντας τον ήχο της σε όλο τον κόσμο μέσα από σημαντικές συνεργασίες με διεθνείς καλλιτέχνες και συναυλίες της Ελλάδα και εξωτερικό. Μια εκπρόσωπος της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, μέλος της world/ethnic μουσικής κοινότητας.

Κατάγεται από την Κρήτη, μεγάλωσε στην Αθήνα και ξεκίνησε από δώδεκα ετών να παίζει λύρα, και να συνθέτει τα πρώτα της τραγούδια.

To 2009 κυκλοφόρησε στο εξωτερικό από την γερμανική εταιρεία world μουσικής «Network Medien το album της “Askardamykti” σε παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε περιοδεία με τον Goran Bregovic ανοίγοντας τις συναυλίες του.

Το 2014 κυκλοφορεί το επόμενο album “Φόβος/Phobie” που κυκλοφόρησε από την γερμανική εταιρεία Monopol Records. Το mastering και η επεξεργασία ήχου, έγιναν στα ιστορικά Hansa studios του Βερολίνου. Μέσα σε λίγους μήνες, κατάφερε να ανέβει στο top 20 των World Music Charts της Ευρώπης!

Στο μουσικό της ταξίδι, ευτύχησε να συνεργαστεί με σπουδαίους διεθνείς καλλιτέχνες.

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της είναι η συνεργασία της με τον θρύλο της rock Eric Burdon και τους Animals, με τους οποίους και πραγματοποίησε μεγάλη περιοδεία που περιλάμβανε 25 πόλεις στην Ευρώπη το 2009.

Μία συνεργασία που έδωσε την ευκαιρία στην Γεωργία Νταγάκη να χαρίσει ελληνικό χρώμα με την κρητική της λύρα, σε μεγάλα τραγούδια της rock όπως τα: «The house of the rising sun», «Don’t let me be misunderstood», «Mercy’s hand», «Give me the night» αλλά και να ερμηνεύσει το τραγούδι της «Πανσέληνος» διασκευασμένο και παιγμένο από τους Animals.

Η συνεργασία αυτή εκφράστηκε και δισκογραφικά με την Γεωργία να συμμετέχει στην ηχογράφηση 4 τραγουδιών στον δίσκο του Eric Burdon “Athens Traffic Live”, το 2005.

Στις σημαντικές επίσης συνεργασίες της επί σκηνής σημειώνουμε και αυτή με τους θρυλικούς Violent Femmes από την Αμερική.

Όμως πολλές και ξεχωριστές είναι οι συνεργασίες της με ταλαντούχους Έλληνες δημιουργούς: Νίκος Ξυδάκης, Παναγιώτης Μάργαρης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Νίκος Ζούδιαρης, Ελένη Βιτάλη, Μανώλης Μητσιάς, Ορφέας Περίδης, Πυξ Λαξ, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Βασίλης Λέκκας, Γιάννης Κούτρας, Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, μεταξύ άλλων.

Ιδιαίτερη καλλιτεχνική στιγμή, ήταν η συμμετοχή της στην θεατρική παράσταση «Αναφορά στον Γκρέκο» με πρωταγωνιστή τον Τάκη Χρυσικάκο.

Τα Χριστούγεννα του 2019 συμμετείχε επί σκηνής στην παράσταση του Ηλία Καρελλά “Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στο βυθό”, που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με μεγάλη επιτυχία.