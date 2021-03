Σε ένα από τα μεγαλύτερα διλήμματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου απάντησε ο Ντάνι Άλβες μέσω ανάρτησης του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο Βραζιλιάνος μπακ πήρε θέση στο… αιώνιο δίλημμα Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο, με την απάντηση του να μην προκαλεί καμία εντύπωση…

Συγκεκριμένα, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε τον πρώην συμπαίκτη του στους «μπλαουγκράνα», με τον οποίο μάλιστα έχουν μία εξαιρετική σχέση μέχρι και σήμερα.

«Αν και οι δύο είναι μεγάλοι, η εικόνα αυτή (μαζί με τον Μέσι) σημαίνει 1.000 λέξεις», ανέφερε ο Ντάνι Άλβες, επιλέγοντας έτσι τον Λιονέλ Μέσι.

Messi or Ronaldo?

Dani Alves via IG: «Despite both of them being greats, this picture means a thousand words.» pic.twitter.com/vz9xEEOVlx

— Barça Universal (@BarcaUniversal) March 28, 2021