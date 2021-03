Σε μία σπάνια πράξη ανθρωπιάς και αγάπης προχώρησε μία νηπιαγωγός στις ΗΠΑ, κάνοντας ίσως το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει σε μαθήτρια της.

Αποδέκτης του δώρου είναι η Κέιλι, η οποία χάρη στη δασκάλα της μετά από τέσσερα χρόνια αιμοκάθαρσης και αγωνίας μπορεί πλέον να ζήσει μια ελεύθερη ζωή.

Συγκεκριμένα η 5χρονη Κέιλι γεννήθηκε πρόωρα και έμεινε στη θερμοκοιτίδα επί πέντε μήνες, έχοντας μεταξύ άλλων και πρόβλημα νεφρικής ανεπάρκειας.

Για πάνω από τέσσερα χρόνια έκανε αιμοκάθαρση, πηγαίνοντας συνεχώς στα νοσοκομεία την ώρα που οι συνομήλικοί της πήγαιναν σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Η κατάστασή της και οι θεραπευτικές της ανάγκες δεν επέτρεπαν στην Κέιλι να πηγαίνει στο σχολείο, κι έτσι οι δικοί της προσέλαβαν νηπιαγωγό για τα πρώτα βήματα του κοριτσιού στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το ABC λοιπόν, η δασκάλα Ρόμπιν Μακ ανέλαβε να την επισκέπτεται στο σπίτι της για την προσχολική της αγωγή.

Η νηπιαγωγός δέθηκε με τη μικρή της μαθήτρια και σκέφθηκε να κάνει τεστ συμβατότητας του νεφρού της μήπως και ταιριάζει με τον οργανισμό της Κέιλι, και ω του θαύματος υπήρχε συμβατότητα.

After four years of being on dialysis, 5-year-old Kayleigh underwent a successful kidney transplant—thanks to her teacher Robin Mach who was a match. https://t.co/1rPY0m3fJp pic.twitter.com/bWOzWjurwL

— ABC News (@ABC) March 17, 2021