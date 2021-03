Τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέθεσαν μήνυση στη Ρωσία εναντίον μισθοφόρων της ομάδας “Wagner” για τον ιδιαίτερα βίαιο φόνο ενός Σύρου το 2017, ελπίζοντας με αυτό τον τρόπο να τραβήξουν την προσοχή σε αυτή την οργάνωση που φέρεται να συνδέεται με το Κρεμλίνο.

“Είναι η πρώτη φορά που ξεκινά μια τέτοια διαδικασία από τους συγγενείς ενός Σύρου θύματος εναντίον Ρώσων υπόπτων”, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι τρεις ΜΚΟ – το Συριακό Κέντρο Μέσων Ενημέρωσης και Ελευθερίας του Λόγου (SCM), η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) και η ρωσική οργάνωση Memorial.

Οι ΜΚΟ αναφέρουν ότι εντόπισαν “και παρείχαν αποδείξεις” ότι άνδρες της Wagner βασάνισαν και αποκεφάλισαν έναν φερόμενο λιποτάκτη του συριακού στρατού το 2017.

“Η προσφυγή αυτή είναι σημαντική διότι δεν αφορά ένα μόνο έγκλημα, αλλά μια αλυσίδα ατιμωρησίας”, επεσήμανε το στέλεχος της Memorial Αλεξάντρ Τσερκασόφ.

Η προσφυγή κατατέθηκε στην Επιτροπή Ερευνών, τη ρωσική υπηρεσία που αναλαμβάνει να εξετάζει ποινικές υποθέσεις, η οποία τώρα πρέπει να την ελέγξει και να αποφασίσει αν θα ασκήσει ποινικές διώξεις.

Το βίντεο του φόνου δημοσιεύθηκε το 2018 από την ανεξάρτητη εφημερίδα Novaia Gazeta. Σε αυτό φαίνονται άνδρες που μιλούν ρωσικά να χτυπούν το θύμα με ένα σφυρί και στη συνέχεια να το διαμελίζουν, ενώ στη συνέχεια του ρίχνουν βενζίνη και το καίνε την ώρα που το κεφάλι του κρέμεται από έναν πάσαλο.

Μάλιστα στο βίντεο φαίνεται ότι τα στελέχη της οργάνωσης ήταν μεθυσμένα, και προσπαθούσαν να κρύψουν τη ταυτότητα του.

Η Wagner, που πρωτοεμφανίστηκε στην Ουκρανία, δεν έχει νομική υπόσταση στη Ρωσία όπου απαγορεύονται οι ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες. Όμως η παρουσία μισθοφόρων της έχει καταγραφεί στη Συρία, τη Λιβύη στο πλευρό των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, αλλά και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία όπου ενεργούν ως “εκπαιδευτές”.

Η προσφυγή κατατέθηκε εκ μέρους της οικογένειας του Μοχάμαντ Α.

Όμως δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ασκηθούν ποινικές διώξεις, καθώς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ρωσική δικαιοσύνη αποφεύγει να ερευνά εγκλήματα των Ρώσων στρατιωτών.

Μια πρώτη προσφυγή που είχε καταθέσει το 2020 η Novaia Gazeta για το περιστατικό δεν προχώρησε.

“Δυστυχώς έχουμε τεράστια αρνητική εμπειρία σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις υποθέσεις στη Ρωσία”, εξήγησε ο Τσερκασόφ.

Ωστόσο ο Ίλια Νοβίκοφ, ένας από τους δικηγόρους των εναγόντων, διαβεβαιώνει ότι η Μόσχα δεσμεύεται από το ρωσικό δίκαιο να ερευνήσει εγκλήματα που φέρονται να διέπραξαν Ρώσοι στο εξωτερικό. Όμως “η Επιτροπή Έρευνας δεν ξεκίνησε καμία διαδικασία για την υπόθεση”, αν και διέθετε πληροφορίες εδώ και ένα χρόνια, πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής οι άνδρες της Wagner έχουν καταφέρει να γλιτώσουν τις διώξεις, όμως ο φερόμενος χρηματοδότης της οργάνωσης, ο επιχειρηματίας Εβγκένι Πριγκόζιν που θεωρείται φίλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίσκεται στο στόχαστρο των αμερικάνικων και των ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες του έχουν επιβάλει κυρώσεις. Παράλληλα καταζητείται από το FBI.

Ο Πριγκόζιν αρνείται ότι έχει οποιοδήποτε ρόλο στη Wagner. Όμως για τις τρεις ΜΚΟ δεν υπάρχει αμφιβολία: η Wagner “αποτελείται από Ρώσους μαχητές που δρουν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας” και “εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον αμάχων” στη Συρία και αλλού.

