Η σειρά μουσικών έργων “Hôtel Costes Presents…” παρουσιάζει το νέο της single Den Ime Ego (Δεν είμαι εγώ) feat. Γιώργος Μαζωνάκης!

Το ιδιαίτερο αυτό τραγούδι είναι αποτέλεσμα της ανατρεπτικής συνεργασίας του Γιώργου Μαζωνάκη με το electronic/jazz ντουέτο Glacial και περιέχεται στο επερχόμενο ψηφιακό album και βινύλιο με τίτλο «Hardcore Lounge».

Οι Glacial, το μουσικό ντουέτο του γνωστού παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής Γιώργου Λαιμού και του σαξοφωνίστα conceptual artist Ilan Manouach, μετά την επιτυχία του πρώτου τους album που κυκλοφόρησε το 2012, υπογράφουν το νέο album της σειράς μουσικών έργων «Hôtel Costes Presents …», σε ήχους ηλεκτρονικής και τζαζ μουσικής.

Το ‘Den Ime Ego’ feat. Γιώργος Μαζωνάκης είναι το κύριο single του album, μια απροσδόκητη και συναρπαστική συνεργασία των Glacial με τον αυθεντικό ερμηνευτή, στην οποία κυριαρχούν η κινηματογραφική σύνθεση καθοδηγούμενη, από lo-fi ντραμς ρυθμούς και αέρινους τόνους σαξόφωνου με πρωταγωνιστή τη σπάνια χροιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό. Για το τραγούδι αυτό, οι Glacial ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον συνθέτη Κάρολο Μαυρογένη, ενώ τους ενδοσκοπικούς στίχους υπογράφει η στιχουργός, συγγραφέας και ποιήτρια Ελεάνα Βραχάλη.

Για τους Glacial, η συνεργασία με τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ο ιδανικός τρόπος για να δοκιμαστούν σε κάτι νέο, καθώς οι μουσικές παραγωγές τους ήταν κυρίως ορχηστρικές, χωρίς τη συμμετοχή τραγουδιστή. Είναι πεπεισμένοι ότι η διαχρονική και ξεχωριστή φωνή του Γιώργου

Μαζωνάκη, ο οποίος μετρά πάνω από 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας, ταιριάζει άψογα στον ήχο τους και ότι η καλλιτεχνική τόλμη του θα αγκαλιάσει και θα απογειώσει το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής.

“Αυτό το κομμάτι είναι ότι πιο διαφορετικό έχουμε κάνει ως τώρα. Από την αρχή της δημιουργίας του στόχος μας ήταν να φτιάξουμε κάτι να διατηρεί το νόημα του στο χρόνο. Οι στίχοι μοιάζουν να είναι κομμένοι και ραμμένοι για τον Γιώργο Μαζωνάκη και ίσως φανερώνουν ένα κομμάτι της προσωπικότητας του, σαν να είναι αυτοβιογραφικοί. Ελπίζουμε να είναι ένα τραγούδι που θα αγαπηθεί από το κοινό” Glacial.

“Το τραγούδι «Den Ime Ego» αποτελεί πρόκληση και ευλογία μαζί. Η δύναμη της μελωδίας και του λόγου, η αφηγηματική προσέγγιση, τα αυτοβιογραφικά στοιχεία συναντήθηκαν δημιουργικά με την διαρκή ανάγκη μου να εξερευνώ τα όρια μου, να εξελίσσομαι. Ευχαριστώ όλους τους συνοδοιπόρους μου δημιουργούς και ιδιαίτερα τους Glacial για αυτό το υπέροχο ταξίδι που φωτίζει την ελληνική μουσική και μας ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, με όχημα ένα κόσμο υψηλής, ξεχωριστής αισθητικής, τον κόσμο των Hôtel Costes” Γιώργος Μαζωνάκης.

Το «Den Ime Ego» οπτικοποιείται με ένα υψηλής αισθητικής music video.

Το μουσικό βίντεο φωτίζει την παρουσία μιας «αόρατης δύναμης», μιας ομάδα από επαγγελματίες grooming, make-up, hair curating, styling artists η συμβολή των οποίων είναι πολύ λιγότερο γνωστή, αλλά είναι εξίσου σημαντική για το τελικό αποτέλεσμα. Στο music video γίνεται ειδική μνεία με ιδιαίτερο αισθητικά τρόπο στη σημασία του έργου αυτών των συντελεστών, φιλοξενώντας και backstage πλάνα.

Στο music video, ακολουθώντας μια οπτικοποιημένη αφήγηση μεταξύ του παραδοσιακού grooming, make-up, hair curating, styling και των τεχνολογικών επεμβάσεων που βασίζονται σε Face Recognition Systems (FRS), χρησιμοποιούνται σύγχρονα εργαλεία machine learning με ένα αλγοριθμικό μοντέλο εκπαιδευμένο σε εκατομμύρια ανθρώπινες όψεις, αποτυπώνοντας ευρηματικά τη διαδικασία αναζήτησης κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ προσώπων με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της ρευστότητας της ανθρώπινης ταυτότητας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ερμηνεύσει ζωντανά για πρώτη φορά το τραγούδι «Den Ime Ego» στην πρώτη πράξη της τριλογίας «ΕΥΧΗΣ 3ΡΓΟ», με τίτλο: «Γιορτάζω. Ξαναγεννιέμαι.», στις 5 Μαρτίου 2021! Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο www.georgiosmazonakis.com .

Song Credits

Title : Den Ime Ego

Artists : Glacial featuring Giorgos Mazonakis

Label : Studio HC Presents …

Catalog number : HCLP007

«Den Ime Ego» written by Karolos Mavrogenis

Orchestration and production by Glacial

Vocals by Giorgos Mazonakis

Lyrics by Eleana Vrachali

Giorgos Mazonakis’ voice was recorded at Black Rock Studios by Kostas Kalimeris

Music Video Credits

Director on set: Jacqueline Letzou

AI Engineer: Ioannis Siglidis

Compositing: Argi Sandalis / Srgb Network

Director of Photography: Konstantinos Koukoulios

Assistant Camera: Alexandros Asplid

Gaffer: Giorgos Hatzimitros

Production Assistants: Dimitris Panagopoulos & Markos Livadaros

Giorgos Mazonakis

Grooming Team

Styling: Giorgos Karapetis

Make up Artist: Stellar

Hair Stylist: Stathis Bitsikas

Special thanks to Hair Curator: Alexandros Balabanis “Lock Hair Lab”

Backstage Photography: Boris Pilipenko

