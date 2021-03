«Η νίκη του COVID19 και η ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας υγείας με τους συμμάχους μας είναι η πρώτη προτεραιότητα της Αμερικής. Η επιστημονική προσέγγιση της Ελλάδας δίνει μαθήματα σε όλους μας».

Αυτό ανέφερε σε tweet του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ και τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο Πάιατ ανέφερε που η συζήτηση με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων εν μέσω covid ήταν φανταστική.

Fantastic discussion w EODY’s @arkouman, VP Panagiotakopoulos & @STsiodras as we build closer ties btwn @eody_gr, @CDCgov & @NIH. Beating COVID19 & strengthening global health security w our Allies is America’s #1 priority. Greece’s science driven approach has lessons for us all. pic.twitter.com/pbuREzmI8L

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) March 9, 2021