Μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στην G-League o Αλεξέι Ποκουσέφσκι, με τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού να συνεχίζει τις «υψηλές πτήσεις» και να βοηθάει τα μέγιστα στη νίκη των Οκλαχόμα Σίτι Μπλου απέναντι στους Αϊόβα Γουλβς με 128-122.

Ο 19χρονος αγωνίστηκε για 28 λεπτά στο παιχνίδι με την Αϊόβα, έχοντας 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη και μία τάπα. Ο νεαρός άσος έχασε το νταμπλ-νταμπλ για 1 ριμπάουντ, με την εμφάνισή του να αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους τους ανθρώπους της Οκλαχόμα.

Μια ακόμα γεμάτη εμφάνιση από τον «Πόκου», ο οποίος όμως θα πρέπει να βελτιωθεί στον τομέα των σουτ, αφού είχε 5/13 με 3/7 τρίποντα. Αξίζει να σημειώσουμε, πάντως, ότι στα περισσότερα «τιτιβίσματα» που ανέβηκαν στο twitter από το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν πρωταγωνιστής ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, ο οποίος μάλιστα έβγαλε μία απίθανη ασίστ χωρίς να βλέπει.

Δείτε τα καλύτερα του «Πόκου» από το σημερινό παιχνίδι:

