Σειρά νέων πρότζεκτ στο Netflix αποκάλυψε η Higher Ground Productions, η εταιρεία παραγωγών του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε επισήμως ότι ετοιμάζει την ταινία «Exit West» με πρωταγωνιστή τον Βρετανό ηθοποιό Riz Ahmed, η οποία βασίζεται στο επαινεμένο μυθιστόρημα του Βρετανο-πακιστανού συγγραφέα Mohsin Hamid.

Barack and Michelle Obama’s production company, Higher Ground Productions, revealed six new Netflix projects. The company will develop two television series and four feature films for the streaming service. https://t.co/0IF0FTZ1Xq

— Axios (@axios) February 6, 2021