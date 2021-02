Μια ομάδα από εκκολαπτόμενους συγγραφείς πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με κάποια βοήθεια από τον πιο διάσημο συγγραφέα του Μέιν.

Η δωρεά

Το Ίδρυμα Στίβεν Κινγκ, του διασημότερου Αμερικανού συγγραφέα μυθιστορημάτων τρόμου κάλυψε το κόστος ύψους 6.500 δολαρίων, έκδοσης ενός χειρόγραφου 290 σελίδων μαθητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Μελετών Συγγραφέων του Farwell Elementary School, δημοτικού σχολείου στο Λιούιστον, του Μέιν.

Οι μαθητές διάβασαν το βιβλίο «Fletcher McKenzie and the Passage to Whole», μια ιστορία για ένα αγόρι από το Μέιν (τον Φλέτσερ ΜακΚένζι, γνωστό ως Αμερικανό Χάρι Πότερ) του συγγραφέα Γκάρι Σάβατζ και στη συνέχεια το αναδιατύπωσαν για να αντανακλά τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η διευθύντρια του σχολείου, Αμάντα Γουίσλοου δήλωσε ότι είναι περήφανη για το επίτευγμα των μαθητών και ευχαρίστησε τον Γκάρι Σάβατζ, ο οποίος συμβούλευε τα παιδιά καθώς και τη βιβλιοθηκονόμο, Κάθι Μάρτιν.

Τοπικές οργανώσεις έκαναν επίσης δωρεές για την ενίσχυση του προγράμματος Μελέτης Συγγραφέων.