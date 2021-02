Τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου συζήτησαν χθες Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Οπως μεταδίδει το sigmalive.com, στις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν, ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως εκφράστηκε η εποικοδομητική στάση του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας και το γεγονός ότι, παρά τη διεθνή καταδίκη της, η Τουρκία προχώρησε σε παράνομο άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου.

Παράλληλα, σημείωσε πως ενημέρωσε τον βρετανό αξιωματούχο για τη δράση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και την επίτευξη των συνεργασιών με άλλες χώρες στην περιοχή.

Στόχος, όπως είπε, είναι να προωθήσουμε την σταθερότητα στην περιοχή. «Τόνισα ότι το δίκτυο της θετικής ατζέντας έχει σκοπό να ετοιμάσουμε το έδαφος για περισσότερες συνέργειες», επισήμανε.

Από την πλευρά του, ο βρετανός ΥΠΕΞ είπε πως «θέλουμε να στηρίξουμε τον λαό της Κύπρου, και να βρεθεί διευθέτηση στο Κυπριακό προς το κοινό συμφέρον. Το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι έχουμε άμεση σχέση που στηρίζεται στη μακροχρόνια σχέση μας με την Κύπρο. Θέλουμε να δούμε μόνιμη λύση στο Κυπριακό».

«Να δώσουμε λύση που θα επανενώσει και θα οδηγήσει σε σταθερότητα. Μια αποτυχία δεν θα ωφελήσει κανέναν. Καλούμε όλες τις πλευρές να έρθουν στις συνομιλίες με την προοπτική να κάνουν πίσω ώστε η επόμενη γενιά των Κυπρίων να ενωθεί», είπε.

Ούτε στις δηλώσεις αλλά ούτε και στην ανάρτησή του στο twitter, ο βρετανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, σημειώνει το sigmalive.com.

The UK is committed to supporting a just and lasting solution to the division of Cyprus. I met the Republic of Cyprus President @AnastasiadesCY today to reiterate UK support and urge an open and flexible approach to #Cyprus Settlement talks. pic.twitter.com/tnQMpn3QSt

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 4, 2021