Στα σκαριά έχει το αμερικανικό δίκτυο HBO μια σειρά prequel της σειράς – φαινόμενο Game of Thrones.

Με τίτλο «The Tales of Dunk and Egg» θα βασίζεται στις νουβέλες του George R. R. Martin και στα επεισόδια, διάρκειας μιας ώρας το καθένα, θα παρακολουθούμε πιθανότατα τους χαρακτήρες Ser Duncan the Tall -γνωστό επίσης ως «Dunk»- και τον Aegon V Targaryen -γνωστό επίσης ως «Egg»-, 90 χρόνια πριν τα όσα συνέβησαν στο Game of Thrones.

Το σχετικά δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν επιβεβαιωθεί από το HBO.

Another Game of Thrones prequel is in the works at HBOhttps://t.co/qvmGhyp0Mt — The Hollywood Reporter (@THR) January 21, 2021

Τα ευχάριστα, ομολογουμένως, νέα έφτασαν σχεδόν δύο χρόνια μετά το όχι και τόσο ευπρόσδεκτο από τους φανατικούς θαυμαστές τέλος της αρχικής σειράς και ενώ είναι σε εξέλιξη η παραγωγή μιας άλλης prequel, της House of the Dragon.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Το ντεμπούτο αυτού του «παράγωγου» του Game of Thrones έχει προγραμματιστεί για το 2022 και η σειρά αυτή θα εστιάζει στην οικογένεια Targaryen, 300 χρόνια πριν από όσα παρακολουθήσαμε στην αρχική.

Σύμφωνα με κατά καιρούς δημοσιεύματα, η HBO σχεδίαζε πέντε διαφορετικά franchise μετά τους δημοφιλείς οκτώ κύκλους του Game of Thrones.

Για ένα από αυτά, το οποίο εστίαζε στην Εποχή των Ηρώων και στο οποίο θα πρωταγωνιστούσε η Naomi Watts, δόθηκε αρχικά το πράσινο φως, αλλά στη συνέχεια αποφάσισαν να το ακυρώσουν.

Όπως ωστόσο σημειώνει σχετικά το ΑΠΕ είναι ασαφές το κατά πόσον θα προχωρήσουν τα άλλα πρότζεκτ μιας και το μόνο σίγουρο είναι η δήλωση, πριν ένα χρόνο, του Casey Bloys, προέδρου προγραμματισμού στην HBO: «Όλοι εστιάζουμε στη House of the Dragon».