Must Read

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, με τίτλο: «Ανάσχεση της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό με χρήση τεχνολογιών μάθησης» (Halting Harassment and Abuse in Sports using Learning Technologies-HALT), που ξεκίνησε το 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021, έχει ήδη δημιουργηθεί ενημερωτικό υλικό και είναι διαθέσιμο μαζί με τις εξής υπηρεσίες:

-Υπηρεσία Καταγγελιών του έργου HALT. Οποιοσδήποτε ενήλικας ή έφηβος ο οποίος ανησυχεί ότι κάποιος συνάδελφος, κάποιος συναθλητής ή αν ο ίδιος πιστεύει ότι κινδυνεύει μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία καταγγελιών για να κάνει μια αναφορά. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους καταγγέλλοντες στον αθλητισμό μπορούν να παρέχουν ζωτική βοήθεια σε εισαγγελείς, αθλητικά σωματεία/αρχές και μεμονωμένους αθλητικούς συλλόγους (μεταξύ άλλων), όταν επιδιώκουν να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τις αδικίες στον αθλητισμό.

Οι καταγγελίες γίνονται στον σύνδεσμο http://halt.phed.auth.gr/whistleblowing/map_gr.php

-Κοινότητα πρακτικής με διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό στον σύνδεσμο http://haltvm.phed.auth.gr/

-Ενημερωτικό βίντεο διάρκειας 5 περίπου λεπτών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και με αναφορές εμπλεκομένων στον χώρο του αθλητισμού σε περιστατικά κακοποίησης και παρενόχλησης. Το βίντεο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=VeTxu3ZMPJg&t=90s

-Σοβαρό παιχνίδι για την αναγνώριση περιστατικών παρενόχλησης και κακοποίησης στον σύνδεσμο http://games.csd.auth.gr/halt/

Το έργο HALT συντονίζεται από την Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ Στυλιανή Δούκα, ενώ στην υλοποίησή του συμμετέχουν το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και εταίροι από την Κύπρο, την Αυστρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σλοβενία.

Αντικείμενο του προγράμματος HALT είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό. Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της γνώσης σχετικά με την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό, στην υποστήριξη αθλητών για την αναγνώριση και την αποφυγή παρενόχλησης και κακοποίησης και, τέλος, στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων αθλητών σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση διαδικτυακών κοινοτήτων