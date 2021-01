Ο Στιβ Μάρτιν αποκάλυψε ότι εμβολιάστηκε κατά του νέου κορονοϊού – και φάνηκε επί τη ευκαιρία να κοροϊδεύει όσους αντιτίθενται στο εμβόλιο.

Ο σταρ των κωμικών ταινιών αστειεύτηκε τους θαυμαστές του εξηγώντας ότι τα «άσχημα νέα» σχετικά με τον εμβολιασμό είναι το γεγονός ότι κατάφερε να κάνει το εμβόλιο επειδή είναι 75 ετών.

Όμως, πρόσθεσε ότι είναι χαρούμενος που το έκανε και ευχαρίστησε την «επιστήμη» αφού εμβολιάστηκε στο Javits Center στη Νέα Υόρκη, συνεδριακό χώρο που μετατράπηκε σε κέντρο εμβολιασμού, όπου περίμενε τη σειρά του.

«Καλά νέα / κακά νέα» έγραψε. «Καλά νέα: Μόλις εμβολιάστηκα! Κακή είδηση: Το κατάφερα επειδή είμαι 75 ετών» πρόσθεσε.

«Η επιχείρηση στη Νέα Υόρκη ήταν ομαλή σαν μετάξι (συγγνώμη για το κλισέ @BCDreyer!) Σας ευχαριστώ όλους και ευχαριστώ την επιστήμη» τόνισε.

Προφανώς κοροϊδεύοντας εκείνους που πιστεύουν ότι το εμβόλιο είναι επιβλαβές, ο Αμερικανός ηθοποιός διαβεβαίωσε ότι προς το παρόν δεν έχει παρενέργειες χρησιμοποιώντας έναν αναγραμματισμό. «..I’m having no fide resects» έγραψε αντί «no side effects».

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I’m 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science.

— Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2021