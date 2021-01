Με την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο και την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν σε λίγες ώρες, η Γκρέτα Τούνμπεργκ – μια από τις «εχθρούς» του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ – έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει.

Έτσι, ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία με τον φανερά συνοφρυωμένο Τραμπ να μπαίνει στο ελικόπτερο και να αποχαιρετά το πλήθος και την προεδρική κατοικία των ΗΠΑ.

Η 18χρονη ακτιβίστρια έγραψε: «Φαίνεται να είναι ένας πολύ χαρούμενος γεράκος ο οποίος ατενίζει στο λαμπερό και υπέροχο μέλλον. Τι υπέροχο θέαμα!».

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021