Το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης ταινιών φαντασίας κάνει ο Μπεν Άφλεκ.

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ θα σκηνοθετήσει μία προσαρμογή της σειράς βιβλίων «Keeper of the Lost Cities» για την Disney, όπως επιβεβαίωσε το «The Hollywood Reporter».

Ben Affleck is looking to delve into the fantasy realm for the first time as director of ‘Keeper of the Lost Cities’ for Disney https://t.co/zOVa69Sjx8 pic.twitter.com/652wtQvRBC

— The Hollywood Reporter (@THR) January 12, 2021