Την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη -ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία που παραπέμπεται για δεύτερη φορά- αποφάσισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, μια μόλις εβδομάδα πριν την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, στον απόηχο των επεισοδίων στο Καπιτώλιο.

H Βουλή των Αντιπροσώπων -εν μέσω φόβου για νέες ταραχές- συνεκλήθη προκειμένου να συζητήσει το άρθρο παραπομπής του Τραμπ για «υποκίνηση εξέγερσης» που οδήγησε τους οπαδούς του στο μνημείο της Δημοκρατίας και αποφάσισε την παραπομπή του.

Donald Trump has just become the first US President to be impeached twice following a vote in the House of Representatives https://t.co/bDsmp7JAMe — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 13, 2021

Μάλιστα, δέκα Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να κατηγορήσουν τον Τραμπ για δεύτερη φορά. Στην ψηφοφορία 232 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της πρωτοβουλίας για παραπομπή Τραμπ και 197 ψήφισαν κατά.

Το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό κατά του απερχόμενου προέδρου και αποτελεί σίγουρα και μια επιπλέον νίκη για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είχαν ούτως ή άλλως την πλειοψηφία να περάσουν το ψήφισμα.

Το άρθρο της παραπομπής

Κατά τη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ και κατά παράβαση του συνταγματικού του όρκου να εκτελέσει τα καθήκοντά του και να διατηρήσει, να προστατεύσει και να υπερασπιστεί το σύνταγμα των ΗΠΑ και κατά παράβαση της συνταγματικής του υποχρέωσης να φροντίσει ότι τηρούνται οι νόμοι, ο Ντόναλντ Τζον Τραμπ ενεπλάκη σε σοβαρά εγκλήματα υποκινώντας βία κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με αυτή τη στάση, έδειξε ότι θα παραμείνει απειλή για την εθνική ασφάλεια, τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα εάν του επιτραπεί να παραμείνει στη θέση του και έχει δράσει κατά τρόπο πλήρως αντιφατικό με το κράτος δικαίου.

Συνεπώς δικαιολογείται η παραπομπή και δίκη, η απομάκρυνσή του από τη θέση του και η απαγόρευση να κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα.

Η Γερουσία δεν θα συγκληθεί αυτή την εβδομάδα

Πάντως, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γερουσία για να ξεκινήσει αμέσως η δίκη.

Στην περίπτωση που ο Τραμπ καταδικαστεί για υποκίνηση στάσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερουσία να του απαγορεύσει να διεκδικήσει ξανά οποιοδήποτε αξίωμα.

«The resolution is adopted.» House Speaker Nancy Pelosi announces H.R. 24 passes with a 232-197 vote to impeach Pres. Trump for a historic second time. https://t.co/5UfGkpkWIJ pic.twitter.com/GzXQUEn6RW — ABC News (@ABC) January 13, 2021

H διαδικασία

Η διαδικασία κατηγορίας που ορίζεται στο Σύνταγμα είναι σχετικά απλή:

Ένας πρόεδρος διαπράττει «υψηλό έγκλημα»

Το Σώμα ψηφίζει για την κατηγορία

Η Γερουσία διεξάγει δίκη

Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που είδαμε στα τέλη του 2019 σχετικά με την έρευνα για την Ουκρανία, κυρίως επειδή η δίκη της Γερουσίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την αποχώρηση του Τραμπ από το αξίωμα.

Πελόζι για Τραμπ: Άμεσος κίνδυνος, πρέπει να φύγει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά «προφανή και άμεσο» κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και «πρέπει να φύγει» δήλωσε νωρίτερα η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόσι, κατά την έναρξη της συζήτησης για την παραπομπή του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού προέδρου.

«Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρει ευθύνη για την επίθεση στο Καπιτώλιο, την περασμένη εβδομάδα» εκτίμησε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, τασσόμενος όμως ταυτόχρονα κατά της παραπομπής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για την επίθεση οπαδών του εναντίον του Καπιτωλίου, λίγες ημέρες προ της λήξης της θητείας του. Ο απερχόμενος πρόεδρος αρνείται επίσης κάθε ευθύνη για προηγούμενες κατηγορίες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

‘He must go. He is a clear and present danger to the nation that we all love,’ House Speaker Nancy Pelosi told fellow lawmakers as the House of Representatives inched closer to impeaching Trump for the second time https://t.co/45jzBUhyIX pic.twitter.com/HS0xZjVrPv — Reuters (@Reuters) January 13, 2021