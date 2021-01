Την περασμένη Κυριακή η Λάνα Ντελ Ρέι αποκάλυψε το εξώφυλλο και τους τίτλους των κομματιών που θα περιλαμβάνονται στο πολυαναμενόμενο άλμουμ της «Chemtrails Over the Country Club».

Στη μουσική συλλογή βρίσκονται κομμάτια με τίτλους όπως: Tulsa Jesus Freak και Not All Who Wander Are Lost όπως και το single Let Me Love You Like a Woman που η ίδια η τραγουδίστρια αποκάλυψε λίγους μήνες νωρίτερα.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία του εξωφύλλου δείχνει την Ντελ Ρει και άλλες δέκα γυναίκες να ποζάρουν όλες μαζί καθισμένες γύρω από ένα τραπέζι ενώ σε μια άλλη φωτογραφία του artwork η παρέα φαίνεται και πάλι να διασκεδάζει σε ένα σκηνικό που μοιάζει με country club.

Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση η τραγουδίστρια έσπευσε να υπερασπιστεί το εξώφυλλο θέλοντας να προλάβει τυχόν κριτικές σχετικά με την μη συμπερίληψη μαύρων γυναικών στις φωτογραφίες.

«Με όλα όσα συμβαίνουν φέτος θέλω να πω κάτι! Όχι δεν το κάναμε επίτηδες, αυτές είναι οι καλύτερές μου φίλες, αφού με ρωτάτε, (…) Είναι οι καταπληκτικές φίλες μου και ναι δεν είναι όλες λευκές. Η όμορφη Valerie είναι από το Del Rio του Μεξικού, η αγαπημένη μου Alex και η πανέμορφη Dakota Rain, η γλυκιά μου Tatiana.

Είμαστε ένα όμορφο μίγμα που έχει τα πάντα. Στα 11 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο ήμουν πάντα υπέρ της συμπερίληψης χωρία να προσπαθώ καν» έγραψε συνεχίζοντας: «Οι καλύτεροι φίλοι μου και τα αγόρια μου ήταν ράπερς. (…) Δεν είμαι εγώ που εισβάλω στο καπιτώλιο, αλλάζω τον κόσμο βγάζοντας τη ζωή μου, τα συναισθήματά μου και την αγάπη μου εκεί έξω κάθε μέρα, όλη μέρα. Σεβαστείτε το».

lana posted a cover that looks like a women for trump gathering, commented under it about how shes not racist because she has rapper friends, then posted a fleet where shes wearing that stupid mesh mask, ALL in a half hour i cant defend this woman ill just listen to the music pic.twitter.com/oPD6vWRbYj

— m (@lovveless) January 10, 2021