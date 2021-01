Συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την εισβολή στο Καπιτώλιο, από εξαγριωμένο όχλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο απεικονίζεται η στιγμή που οι βάνδαλοι επιχειρούν να εισβάλλουν στο κτίριο και η αστυνομία αντιστέκεται.

Οι οπαδοί του Τραμπ πίεζαν ασφυκτικά έναν αστυνομικό, ο οποίος φώναζε για βοήθεια.

Οι εισβολείς έπαιρναν ασπίδες από τους αστυνομικούς και φώναζαν «αφήστε μας να μπούμε».

Ωστόσο δεν έκαναν όλοι οι άντρες της αστυνομίας την δουλειά τους.

Αυτό φαίνεται άλλωστε και από βίντεο ντοκουμέντα σύμφωνα με τα οποία η αστυνομία όχι μόνο δεν εμπόδισε τους εισβολείς να μπουν στο Καπιτώλιο αλλά μάλιστα τους… άνοιξαν και τις πόρτες.

Contrast this with footage of the #CapitolRiots showing the Capitol Police opening the doors and standing by as demonstrators poured in. One says “I don’t agree with it,” so it may have been a directive from above. pic.twitter.com/SZ47FYjXUS

— Cyrus Sanati (@BeyondBlunt) January 8, 2021