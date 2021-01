Θύμα της αλαζονείας του ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάτησε το κουμπί… της αυτοκαστροφής και λίγο έλειψε στις παράπλευρες απώλειες της κίνησης αυτής να είναι η ίδια η Δημοκρατία στις ΗΠΑ.

Εξαγριωμένος όχλος εισέβαλε στο Καπιτώλιο, προκειμένου να διακόψει τη συνδρίαση της Γερουσίας για την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν πληγώνοντας την Αμερικανική Δημοκρατία μέσα στο σπίτι της και δημιουργώντας χάος. Μια γυναίκα νεκρή, δεκάδες τραυματίες, προτέταμενα όπλα μέσα στο Καπιτώλιο.

Σκηνικό πραξικοπήματος στις ΗΠΑ και ο Τραμπ τυφλωμένος από την εξουσιομανία του, δεν κατέβαλε ούτε την ύσταση στιγμή σοβαρή προσπάθεια αποκλιμάκωσης, παρά τις συστάσεις και τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές.

Αντίθετα, καθόλη τη διάρκεια της εισβολής τον οπαδών του στο Καπιτώλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε χαρακτηριστική απάθεια, αν όχι αδιαφορία, μην επιθυμώντας ουσιαστικά να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να κατευνάσει τον όχλο των οπαδών του.

Με «χλιαρά» μηνήματα στους οπαδούς του, την ίδια στιγμή που τους καλούσε να σταματήσουν τα επεισόδια, τους αποκαλούσε πατριώτες, αναγνώριζε το δίκιο τους και τους προέτρεπε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην ξεχάσουν την ιστορική αυτή μέρα.

Η στάση του Τραμπ εξόργισε και πολλά στελέχη των Ρεπουμπλικανών που πλέον ένας ένας του γυρίζουν την πλάτη. Μετά τον Πέινς που σήμερα θα έλεγε κανείς ότι έσωσε την τιμή των Ρεπουμπικανών, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες τις κρίσιμες ώρες, τη θέση τους από τις επιλογές Τραμπ έσπευσαν να διαχωρίσουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, αλλά και ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Μιτ Ρόμνεϊ.

Τον αποτροπιασμό τους και την καταδίκη τους εξέφρασαν και πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, με Ομπάμα και Κλίντον να επιρρίπτουν όλες τις ευθύνες στον ίδιο τον Τραμπ και τη δηλητηριώδη πολιτική του.

Κόκκινη κάρτα σήκωσαν στον Τραμπ και τα social media κατεβάζοντας μηνύματα και βίντεο του απερχόμενου προέδρου.

Τελευταία μαχαιριά η παρέμβαση εισαγγελέα που καλεί τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να επικαλεστεί την 25η τροποποίηση του Συντάγματος για την απομάκρυνση του Προέδρου Τραμπ από το αξίωμα του.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της τροπολογίας ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί το υπουργικό Συμβούλιο ή το Κογκρέσο, τo οποίο με ενισχυμένη πλειοψηφία αποφασίζει για την ψυχο- νοητική κατάσταση του προέδρου και τον καθαιρεί από το αξίωμα.

Ξεκάθαρη θέση ζητώντας ανοιχτά απομάκρυση του Τραμπ πήραν και εμβληματικά μέσα ενημέρωσης όπως η Washington Post.

Πυρά εναντίον του Τραμπ για τις δραματικές εξελίξεις έστρεψαν πολλοί Ρεπουμπικανοί βουλευτές και γερουσιαστές.

«Δεν υπάρχει θέμα ότι ο πρόεδρος σχημάτισε τον όχλο, ο πρόεδρος υποκίνησε τον όχλο, ο πρόεδρος απευθύνθηκε στον όχλο. Άναψε τη φωτιά», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Διάσκεψης στη Βουλή των Αντιπροσώπων Λιζ Τσέινι.

Μάικ Πομπέο

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε:

«Όλα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σήμερα είναι απαράδεκτα. Η ανομία και οι ταραχές -εδώ ή σε όλο τον κόσμο- είναι πάντοτε απαράδεκτες. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες και πάντα υποστηρίζω το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να διαμαρτύρεται ειρηνικά για τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω του.

»Η βία όμως, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων -συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που φροντίζουν για την ασφάλεια όλων μας- είναι απαράδεκτη και εδώ και στο εξωτερικό.

»Ας φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης τους εγκληματίες που εμπλέκονται σε αυτές τις ταραχές. Η Αμερική είναι καλύτερη από αυτήν που είδαμε σήμερα, μια χώρα όπου υπηρέτησα ως μέλος του Κογκρέσου και όπου έζησα, από πρώτο χέρι, τη δημοκρατία στα καλύτερά της»

Γερουσιαστής Κάθι Ρότζερς

Αποστάσεις από τους καταστροφικούς αντιδημοκρατικούς χειρισμούς του Τραμπ κράτησε και η γερουσιαστής Κάθι Ρότζερς που είχε στηρίξει τον Τραμπ στο αφήγημα περί νοθείας στις εκλογές, τάχθηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Facebook.

Μεταξύ άλλων δήλωσε «Αυτό που συνέβη σήμερα και συνεχίζει να εξελίσσεται στην πρωτεύουσα είναι ατιμωτικό και μη αμερικανικό. (…) Πρέπει να έχουμε μια ομαλή μετάβαση εξουσίας. Δεν γίνεται όμως να μην τοποθετηθούμε βλέποντας την κατάσταση. Εγώ αλλάζω στάση και δεν στηρίζω τα όσα έχει πει ο πρόεδρος για το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα ψηφίσω υπέρ της επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτή την τρέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η γερουσιαστής Ρότζερς, η οποία ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Γερουσιαστής Ιλχάν Ομάρ

Η ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ιλχάν Ομάρ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για αίτημα άμεσης καθαίρεσης του Τραμπ.

