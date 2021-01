Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή των πυροβολισμών μέσα στο Καπιτώλιο, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η γυναίκα ήταν διαδηλώτρια ή εργαζόμενη στο Καπιτώλιο. Ωστόσο στο βίντεο η άτυχη γυναίκα εμφανίζεται με μια σημαία της Αμερικής στην πλάτη της.

Νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, «covered in blood» pic.twitter.com/IKmMmHNyZC

— Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021