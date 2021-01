«Η ιστορία σωστά θα θυμάται τη σημερινή βία στο Καπιτώλιο, που υποκινήθηκε από έναν εν ενεργεία πρόεδρο, ως μια στιγμή μεγάλη ντροπής για το έθνος μας. Αλλά θα κοροϊδευόμασταν, αν το θεωρούσαμε έκπληξη», σημειώνει σε δήλωσή του για τα επεισόδια στο Καπιτώλιο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Η δήλωση δημοσιοποιήθηκε μέσω twitter:

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya

— Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021