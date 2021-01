Απίστευτα επεισόδια σημειώνονται έξω και μέσα στο Καπιτώλιο όπου έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ.

Κάποιοι από αυτούς έριξαν με κλωτσιές τα σιδερένια οδοφράγματα, πέρασαν πολλά επίπεδα ασφαλείας και μπούκαραν στο Καπιτώλιο από την πίσω πλευρά.

Οι σκληροπυρηνικοί του Τραμπ μπούκαραν στην αίθουσα της συνεδρίασης των νομοθετών, την οποία πρόλαβαν και εκκένωσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα κάποιους από αυτούς είναι οπλισμένοι.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021