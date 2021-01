Ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος έχει καταδικάσει τις προσπάθειες του GOP (σ.σ Ρεπουμπλικανού Κόμματος) να ανατρέψει τη βούληση των ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές, δημοσίευσε μια δήλωση το βράδυ της Τετάρτης με τις παρατηρήσεις που θα είχε πει στη Γερουσία των ΗΠΑ πριν από την εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Συγκεντρωνόμαστε σήμερα λόγω της τραυματισμένης υπερηφάνειας ενός εγωιστή και της οργής των υποστηρικτών του, τους οποίους σκόπιμα παραπληροφόρησε τους τελευταίους δύο μήνες και τους κάλεσε να δράσουν αυτό το πρωί. Αυτό που συνέβη εδώ σήμερα ήταν μια εξέγερση, την οποία υποκίνησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκείνοι που επιλέγουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το επικίνδυνο παιχνίδι του, αντιτασσόμενοι στα αποτελέσματα μιας νόμιμης, δημοκρατικής εκλογής θα θεωρηθούν για πάντα ως ένοχοι σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της δημοκρατίας μας. Θα μείνουν στην ιστορία για το ρόλο τους σε αυτό το επαίσχυντο επεισόδιο στην αμερικανική ιστορία. Αυτή θα είναι η κληρονομιά τους », είπε ο Romney.

Sen. Mitt Romney of Utah lambasted President Trump for inciting the violent insurrection at the Capitol, calling him “a selfish man” who “deliberately misinformed» his supporters.

Ο Romney κατέληξε λέγοντας: «Προτρέπω τους συναδέλφους μου να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της εκλογικής καταμέτρησης, να αποφύγουν περαιτέρω αντιρρήσεις και να επιβεβαιώσουν ομόφωνα τη νομιμότητα των προεδρικών εκλογών».

JUST IN: Sen. Mitt Romney: «Those who choose to continue to support [Pres. Trump’s] dangerous gambit by objecting to the results of a legitimate, democratic election will forever be seen as being complicit in an unprecedented attack against our democracy.» https://t.co/0Q6lPhOOvt pic.twitter.com/eX9zeN2jQv

— ABC News (@ABC) January 6, 2021