Ένας από τους οπαδούς του Τραμπ που φωτογραφήθηκε από τους φωτορεπόρτερ της Ουάσιγκτον κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο την Τετάρτη, όσο κανένας άλλος, ήταν ένας… «Βίκινγκ».

Με βαμμένο πρόσωπο, ημίγυμνος και κέρατα στο κεφάλι, ο άνδρας που πρωταγωνίστησε στην έφοδο που πραγματοποίησαν οπαδοί του Τραμπ την Τετάρτη στο Καπιτώλιο και έγινε viral, ακούει στο όνομα Jake Angeli και ανήκει στο ακροδεξιό κίνημα συνωμοσιολόγων QAnon.

I’m currently writing about hypermasculinity and Viking Medievalisms in white supremacy… the horns, valknut, and the ‘tree of life’ (Yggdrasil) on this guy underline this terrifyingly perfectly. pic.twitter.com/K1EBfmRrgJ

— Amy J F (@queertyyr) January 6, 2021