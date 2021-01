Η πενταετία αυτού που θα μείνει στην ιστορία ως «εποχή Τραμπ», η περίοδος της τοξικής, ανάρμοστης προεδρίας Τραμπ, κλείνει με το αδιανόητο.

Επί πέντε χρόνια, η συστηματική κακοποίηση των αξιών και των θεσμών της αμερικανικής δημοκρατίας αντιμετωπίσθηκε με βάση την πίστη στην ισχύ των θεσμών της αμερικανικής πολιτείας, ενώ η εμπρηστική ρητορική του προέδρου, που κορυφώθηκε μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποτιμήθηκε.

Η επιδρομή στο Καπιτώλιο αναγκάζει την αμερικανική πολιτεία και κοινωνία να κοιτάξουν το τέρας στα μάτια και το υπερβολικά ανεκτικό και πρόθυμο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να πάρει στα χέρια του την νάρκη που βρίσκεται στα θεμέλιά του.

Αδιανόητες σκηνές στην Ουάσινγκτον: οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ εισβάλλουν στο Καπιτώλιο, τον ναό της αμερικανικής δημοκρατίας, διακόπτοντας την συνεδρίαση για την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κάνει λόγο για «κλίμα ανταρσίας, αν όχι στάσης».

Διαβάστε ακόμη :Βίντεο ντοκουμέντο «καίνε» την Αστυνομία – Η selfie και η «διευκόλυνση» στους οπαδούς του Τραμπ

Επειτα από διακοπή πολλών ωρών, το Κονγκρέσο επικύρωσε την εκλογή του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις, έχοντας απορρίψει προηγουμένως τις ενστάσεις Ρεπουμπλικανών για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στην Αριζόνα και την Πενσιλβάνια.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς επικύρωσε την ψήφο των 306 μεγάλων εκλεκτόρων υπέρ του Τζο Μπάιντεν , έναντι 232 για τον Ντόναλντ Τραμπ , κατά την διάρκεια της κοινής συνεδρίασης των δύο σωμάτων του Κονγκρέσου, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Και ο Τραμπ, αφού εμψύχωσε τις ορδές των οπαδών του παρακινώντας τες να επιδράμουν στο Καπιτώλιο, παραδέχθηκε ότι η προεδρική του θητεία έχει τελειώσει και υποσχέθηκε «συντεταγμένη μετάβαση», σύμφωνα με ανακοίνωση στον λογαριασμό του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Twitter. Αλλά δεν παραδέχθηκε την ήττα του!

«Αν και διαφωνώ πλήρως με το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, και τα γεγονότα με επιβεβαιώνουν, ωστόσο θα υπάρξει συντεταγμένη μετάβαση στις 20 Ιανουαρίου». «Πρόκειται για την λήξη μίας από τις καλύτερες πρώτες προεδρικές θητείες και δεν είναι παρά η αρχή του αγώνα μας για να δώσουμε πίσω στην Αμερική το μεγαλείο της», αναφέρεται στην ανακοίνωση για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τον λογαριασμό στο Twitter του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, αφού οι δικοί του λογαριασμοί τόσο στο Twitter, όσο και στο Facebook είναι μπλοκαρισμένοι.

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:

“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our…

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021