Παγωμένη παρακολουθούσε η υφήλιος την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν βίαια επεισόδιο στην αμερικανική πρωτεύουσα, διακόπτοντας βίαια τη συνεδρίαση στο Κογκρέσο όπου θα επικυρωνόταν η νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Η χτεσινή μαύρη μέρα για τις ΗΠΑ βάφτηκε με αίμα, καθώς τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Χρειάστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ώρες προκειμένου να καταφέρουν οι αρχές να εκκενώσουν το κτίριο από τους εισβολείς και να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα στην αμερικανική πρωτεύουσα παρά την απροθυμία του απερχόμενου προέδρου να στείλει ηχηρό μήνυμα στους διαδηλωτές προκειμένου να λάβουν τέλος τα έκτροπα.

Τα γεγονότα πρωταγωνίστησαν σήμερα στον διεθνή τύπο, με ορισμένα μάλιστα να κάνουν λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος.

Καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο σχολίασαν την ήμερα-ντροπής για τις ΗΠΑ με την πένα τους.

Άλλοι απεικονίζοντας τους οπαδούς του Τραμπ ως… King Kong και άλλοι απεικονίζοντας τον Τραμπ ως… Χίτλερ.

Ανατριχιαστικό είναι δε και ένα συγκεκριμένο σκίτσο, όπου ο έλληνας καλλιτέχνης, Δημήτρης Γεοργοπάλης, συγκρίνει την στάση του Τραμπ απέναντι τα χτεσινά βίαια γεγονότα με εκείνη κατά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και τις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter, δείχνοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να γονατίζει στον λαιμό της Δημοκρατίας σφυρίζοντας αδιάφορα και εκείνη να φωνάζει «I can’t breathe».

Trump and his gang storming the US Capitol.

It’s a #CoupAttempt!#WashingtonDC experiencing days of a banana republic!@MintPressNews pic.twitter.com/hW4WORFzo5

— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) January 6, 2021