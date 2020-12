Τεράστια, λούτρινα αρκουδάκια επιστρατεύτηκαν σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Φινλανδίας για να εξασφαλιστεί η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των επιβατών στο δεύτερο κύμα πανδημίας.

Η εταιρεία HOK-Elanto και ο διαχειριστής λεωφορείων Savonlinja τοποθέτησαν χνουδωτά αρκουδάκια σε καθίσματα λεωφορείων, σύμφωνα με το New Mobility News που έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες.

Giant teddy bears are bringing joy and reminding of safe distance to the passengers in public transportation in the capital region of #Finland . The campaign is organized by @HOKElanto and bus operator Savonlinja.

Photo: HOK-Elanto.#finland #COVID19 pic.twitter.com/YA4P1BRCbw

— Finland in New York (@FinlandNY) December 15, 2020