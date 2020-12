To αφεντικό της Apple Τιμ Κουκ σνόμπαρε πρόταση για εξαγορά της Tesla το 2017, δήλωσε ο Έλον Μασκ λίγο μετά την αποκάλυψη ότι η Apple πράγματι αναπτύσσει το δικό της αυτόνομο όχημα.

Ο Μασκ απευθύνθηκε στον Κουκ όταν η Tesla ζούσε τις «σκοτεινότερες μέρες της» προσπαθώντας να εξασφαλίσει ρευστότητα για την παραγωγή του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου Model 3.

Η χρηματιστηριακή αξία της Tesla ήταν τότε 60 δισεκατομμύρια δολάρια, δέκα φορές χαμηλότερη από ό,τι σήμερα.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020