Η θρυλική παιδική εκπομπή «Sesame Street» παρουσίασε δύο κούκλες Ροχίνγκια σε μια προσπάθεια να προωθήσει την εκπαίδευση σε καταυλισμό προσφύγων στο Μπαγκλαντές.

Τα περισσότερα παιδιά που ζουν σε καταυλισμούς προσφύγων στερούνται βασικών αναγκών, αλλά η αγαπημένη τηλεοπτική παιδική σειρά τους δίνει όλες τις ευκαιρίες να λάβουν γνώσεις.

Ένας νέος προτζέκτορας με μπαταρία δίνει στα παιδιά του καταυλισμού των προσφύγων Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές την ευκαιρία να δουν επεισόδια της εκπαιδευτικής σειράς που συνδυάζει ζωντανή δράση, σκετς, κινούμενα σχέδια και κουκλοθέατρο.

Meet Noor and Aziz – 6-year-old playful Muppets who live in a refugee camp in Bangladesh. As part of @SesameWorkshop 's Play to Learn humanitarian program, Noor and Aziz will be part of new educational content to support children & families affected by the Rohingya refugee crisis.

Επίσης η εταιρεία παραγωγής της σειράς, Sesame Workshop παρουσίασε δύο νέες κούκλες Ροχίνγκια στο πλαίσιο προσπαθειών να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία μεγαλύτερος αριθμός παιδιών από τον καταυλισμό.

We are excited to introduce you to our new friends, Noor and Aziz! With their help, we are working to bring educational media and playful learning to the youngest of Rohingya refugees in Bangladesh.

December 17, 2020