Λίγο το επερχόμενο Brexit χωρίς συμφωνία, λίγο το νέο lockdown σε ορισμένες περιοχές και ο διεθνής αποκλεισμός εξαιτίας του νέου στελέχους του κοροναϊού, και οι Βρετανοί πανικοβλήθηκαν για άλλη μια φορά και έτρεξαν στα σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν τα απαραίτητα υλικά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους.

Οι εικόνες από τα βρετανικά σούπερ μάρκετ έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο σε κυβέρνηση και ειδικούς, αφού επικρατούν συνθήκες συνωστισμού εντός των καταστημάτων και τα ράφια έχουν αδειάσει από βασικά προϊόντα.

Ανάρπαστα έγιναν τα κάθε είδους ψωμιά, οι κονσέρβες, οι γαλοπούλες, τα φρούτα και τα λαχανικά.

Σε ένα σούπερ μάρκετ κοντά στο Μπρίστολ, οι καταναλωτές έκαναν «ουρά» από τις 5.50 τα ξημερώματα, ενώ ο ήλιος δεν είχε ακόμα ανατείλει, με το ψιλόβροχο να κάνει τις συνθήκες αναμονής ακόμα χειρότερες.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ζήτησε από τους πολίτες να «ηρεμήσουν», καθώς οι εμπορικές μετακινήσεις με τη Γαλλία αναμένεται να ανοίξουν και πάλι, ενώ αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαβεβαιώνουν τους πολίτες ότι υπάρχουν επάρκεια των αγαπημένων τροφίμων και ποτών για τα γιορτινά τραπέζια.

Εκπρόσωπος του Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως: «Έχουμε ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο κόσμος πρέπει να κάνει τις αγορές του με κανονικό τρόπο».

Προειδοποιήσεις για ελλείψεις αγαθών

Πάντως, ο βρετανικός όμιλος σούπερ μάρκετ Sainsbury προειδοποίησε σήμερα ότι εντός ημερών θα αρχίσουν να είναι εμφανείς οι ελλείψεις στα ράφια εάν δεν αποκατασταθεί γρήγορα η σύνδεση σε ό,τι αφορά τις μεταφορές με την ηπειρωτική Ευρώπη.

«Εάν δεν αλλάξει κάτι, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ελλείψεις τις επόμενες ημέρες σε μαρούλι, κάποια χορταρικά, κουνουπίδι, μπρόκολο και εσπεριδοειδή –όλα εκ των οποίων εισάγονται από την ηπειρωτική Ευρώπη αυτή την περίοδο του χρόνου», ανέφερε η εταιρία.

Ο όμιλος ανέφερε ότι προμηθεύεται ό,τι μπορεί από εγχώριες εταιρίες και ότι αναζητά εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς για τα προϊόντα που προέρχονται από την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο λιανεμπόρων της Μεγάλης Βρετανίας (BRC), οι εταιρίες λιανικής πώλησης έχουν επαρκές στοκ σε προϊόντα ενόψει των Χριστουγέννων, το οποίο θα αποτρέψει τα όποια άμεσα προβλήματα.

Ο BRC προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το παρατεταμένο κλείσιμο των γαλλικών συνόρων θα αποτελέσει πρόβλημα καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο διανύει τις τελευταίες ημέρες πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Δεκεμβρίου.