Το Διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ (Hubble Space Telescope, HST) είναι τηλεσκόπιο το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Τέθηκε σε τροχιά από το αμερικανικό Διαστημικό Λεωφορείο Ντισκάβερι τον Απρίλιο του 1990 και έχει πάρει το όνομά του από τον Αμερικανό αστρονόμο Έντγουιν Χαμπλ.

Αν και δεν ήταν το πρώτο διαστημικό τηλεσκόπιο, ήταν ένα από τα πιο ευέλικτα και έδωσε σημαντικά αποτελέσματα με εικόνες που δεν ήταν εφικτό να ληφθούν από τα επίγεια τηλεσκόπια.

Το Χαμπλ αναμένεται να ολοκληρώσει την αποστολή του μέσα στο 2020. Το τηλεσκόπιο, είναι προϊόν της συνεργασίας ΝΑΣΑ και ΕΣΑ. Αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεγάλων παρατηρητηρίων, μαζί με το τηλεσκόπιο ακτίνων γ Κόμπτον, το παρατηρητήριο ακτίνων Χ Τσάντρα και το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Σπίτζερ, σύμφωνα με το el.wikipedia.org.

Η NASA κυκλοφορεί εικόνες που δεν έχουν ξαναβγεί ποτέ στη δημοσιότητα, από το τηλεσκόπιο Hubble. Προς τιμήν του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble στα 30 του τρέχοντος έτους (κλείνει 30 χρόνια στη θέση του), η NASA και οι συνεργάτες της έχουν κυκλοφορήσει εικόνες που δεν έχουν ξαναδεί από την καριέρα τους εδώ και τρεις δεκαετίες.

In honor of the Hubble Space Telescope turning 30 this year, NASA and its partners have released never-before-seen images from its three-decade-long career https://t.co/ZDytZXzf9W pic.twitter.com/mrnIdM0ZR7

