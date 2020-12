Ανησυχία σε πολλούς ηγέτες της ΕΕ, έχει προκαλέσει η είδηση ότι Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό, καθώς πολλοί από αυτούς είχαν συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο.

Ακόμη δεν είναι σαφές πού και από ποιον κόλλησε τον ιό ο Μακρόν ο οποίος έχει τεθεί σε απομόνωση για 7 ημέρες.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαγνώστηκε θετικός στην COVID-19», ανέφερε σε ανακοίνωση το γραφείο του. «Η διάγνωση αυτή έγινε έπειτα από τεστ RTPCR που πραγματοποιήθηκαν μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων».

Ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, που ήρθε σε επαφή με τον αρχηγό του κράτους, τίθεται σε απομόνωση, «αν και δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα της ασθένειας», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του, όπως επίσης ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Ρισάρ Φεράν.

Εκπρόσωπος της προεδρίας δήλωσε πως ο Μακρόν και η ομάδα του προσπαθούν να προσδιορίσουν πού μπορεί να κόλλησε τον ιό, ενώ διευκρίνισε πως όλα τα ταξίδια του έχουν ακυρωθεί, περιλαμβανομένης και μιας προγραμματισμένης επίσκεψης στον Λίβανο στις 22 Δεκεμβρίου.

Όλα τα μέλη της γαλλικής κυβέρνησης θεωρούνται ύποπτα κρούσματα και σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, γίνονται συνεχείς τηλεδιασκέψεις όπου εξετάζεται τι είδους έκτακτα μέτρα θα ληφθούν, σε περίπτωση που διαγνωστούν με κοροναϊό πολλά κυβερνητικά στελέχη.

Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, Μπριζίτ, «δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα», διευκρίνισε το γραφείο της. Είχε βρεθεί αρνητική στην COVID-19 προχθές, Τρίτη, προτού επισκεφθεί μια παιδιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου Σεν Λουί στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε πλήθος επαφών τις προηγούμενες μέρες με ξένους ηγέτες και ήδη έχουν μπει σε προληπτική καραντίνα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πρόκειται να παραμείνει σε καραντίνα έως τις 24 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, σήμερα Πέμπτη.

Ο Σάντσεθ και ο Μακρόν συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Παρίσι. O Σάντσεθ, του οποίου η σύζυγος είχε βρεθεί θετική στον κοροναϊό τον Μάρτιο, θα πραγματοποιήσει τεστ για COVID-19.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τέθηκε επίσης σε αυτοαπομόνωση για προληπτικούς λόγους επειδή τη Δευτέρα είχε συναντηθεί και αυτός με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Μισέλ «ενημερώθηκε από τις γαλλικές αρχές ότι δεν θεωρείται στενή επαφή. Αυτός υποβάλλεται σε εξετάσεις τακτικά και διαγνώστηκε αρνητικός την Τρίτη. Ωστόσο για προληπτικούς λόγους ο πρόεδρος θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ύποπτο κρούσμα θεωρείται και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είχε νοσήσει από κοροναϊό και μάλιστα πέρασε τον Απρίλιο τρεις ημέρες στην εντατική.

Οι δύο ηγέτες είχαν βρεθεί στη συνάντηση για το Brexit, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός πάντως έστειλε τις καλύτερες ευχές του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στην COVID-19.

«Λυπάμαι που ακούω πως ο φίλος μου @EmmanuelMacron βρέθηκε θετικός στο τεστ για κορονοϊό. Σας ευχόμαστε όλοι ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανήρτησε επίσης το ίδιο μήνυμα στα γαλλικά.

Sorry to hear my friend @EmmanuelMacron has tested positive for coronavirus. We are all wishing you a speedy recovery.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 17, 2020